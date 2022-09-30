За прошедшие сутки уничтожено более 500 российских захватчиков.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали более 59 тыс. оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 59 тыс. 080 военных. В частности, за минувшие сутки ликвидировано более 500 российских оккупантов.

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Также с начала полномасштабного вторжения враг лишился 2 тыс. 338 танков (13 за сутки), 4 тыс. 932 (23 за сутки) боевых бронированных машин, 1 тыс. 391 (6 за сутки) артиллерийских систем, 333 (2 за сутки) реактивных систем залпового огня;

176 (1 за сутки) средств ПВО, 264 (2 за сутки) самолеты, 225 (1 за сутки) вертолетов, 1 тыс. 003 (8 за сутки) беспилотники оперативно-тактического уровня, 246 крылатых ракет,

15 кораблей/катеров, 3 тыс. 768 (17 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 131 единицу специальной техники.

Отмечается, что самые большие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Война в Украине: главные новости

На востоке и юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. По подчетам западных аналитиков, в ближайшие дни защитники могут окружить ВС РФ в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.

В ответ на успехи ВСУ в первые недели контрнаступления на Харьковском направлении, Путин объявил частичную мобилизацию в России. В связи с чем страну покинули сотни тысяч российских мужчин.

Мобилизацией Кремль пытается решить неотложную проблему по восполнению резервов разбитых подразделений. Однако сами военные записывают видео, как их без предварительной подготовки бросают на горячие участки фронта.

В то же время на лицо бюрократические сбои в мобилизации. Это, по мнению Института изучения войны, указывает, что Путин снова обошел процедуру коммуникации МО РФ и сам работает с командующими на местах.

Кроме того, в ночь на 30 сентября Путин издал указ о "независимости" украинских регионов Херсонской и Запорожской областей после проведения незаконных "референдумов", что наверняка усилит агрессивную риторику Москвы о применении ядерного вооружения в случае "посягательства" на "российские территории".

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