Ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициативой обладают Вооруженные Силы Украины.

В Главном управлении разведки Украины отмечают, что философия нынешней освободительной войны против русских, которую ведут командиры Сил безопасности и обороны Украины, заключается в том, чтобы сохранить жизнь своих солдат, а потому главные действия ориентированы не на скорость, а неожиданность и точность ударов по врагу. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эксклюзивном интервью северомакедонскому изданию Civilmedia.mk.

Он отметил, что действия украинских военных на поле боя направлены на то, чтобы вывести противника из строя – перекрыть пути снабжения, уничтожить склады оружия, выиграть контрартилерийские бои, уничтожить его средства разведки врага и ПВО.

"Напомню, что российская агрессия в больших масштабах была направлена на блицкриг – быстрый захват и подчинение всей Украины. В экспертных кругах до вторжения 24 февраля 2022 года считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И так будем продолжать ... и главное здесь не столько скорость, сколько неожиданность и меткость выстрела", - сказал Скибицкий.

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Говоря о темпах контрнаступления Сил обороны Украины он отметил, что динамика боевых действий зависит от чрезвычайно большого количества факторов, в том числе от наличия сил и средств, необходимых для выполнения боевых задач.

"Нам нужны боеприпасы, нам нужно больше средств ПВО, нам нужны средства разминирования и высокоточное оружие большой дальности", - подчеркнул Скибицкий.

По его словам, ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициативой обладают Вооруженные Силы Украины.

"Все идет по плану. Мы реагируем на изменения ситуации на поле боя и вносим необходимые коррективы. Военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы обороны их срывают. Разбираем и наносим удары там, где российские оккупанты несут значительные потери. Да, мы признаем, что враг хорошо закрепился на оккупированных украинских территориях: большие минные заграждения, несколько линий укреплений – все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война – это не спортивное соревнование", - подчеркнул представитель ГУР.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины ежедневно наносят удары по местам скопления живой силы и военной техники и средств врага, центрам управления и тому подобное.

И сегодня появилась информация об атаке дронов на морской флот РФ в базе Новороссийска - большой десантный корабль "Оленегорский горняк", по данным росСМИ, получил серьезные повреждения и был отбуксирован в порт.

Также о других успешных попаданиях ВСУ сегодня сообщается в свежем отчете института по изучению войны (ISW). Отмечается, что 2 и 3 августа украинские силы продолжали обстреливать российские тылы в Донецкой области и уничтожать вражескую технику.

На днях спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина надеется получить от Германии и США дальнобойные крылатые ракеты TAURUS и ATACMS, которые являются схожими по характеристикам со Storm Shadow и SCALP, которые уже есть на вооружении Вооруженных сил Украины.

Он пояснил, что ракеты такого типа помогут ВСУ еще эффективнее уничтожать врага. Они помогут в частности, разрывать логистические цепи, по которым агрессор получает боеприпасы, наносить точные удары по укреплениям врага.

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