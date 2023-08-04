Аналитики ISWотметили, что ни одно из объявленных оккупантами достижений, не подтвердилось.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, но подтвержденных успехов не добились.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете приводятся слова пресс-секретаря Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого о том, что ВСУ продолжают наступление на южном фланге Бахмута и ежедневно продвигаются на сотни метров, но не ведут лобовых атак в этом районе, чтобы сохранить личный состав.

При этом в ISW указали, что российские оккупанты провели ограниченные безуспешные контратаки в районе Бахмута.

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Кроме того, в Институте рассказали, что российские войска продолжали наземные атаки вдоль фронта Авдеевка-Донецк, но подтвержденных успехов не добились. Там привели данные оккупантов о том, они успешно контратаковали отступающие украинские силы в районах Красногоровки и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки), но ISW не наблюдал никаких подтверждений недавних успешных российских контратак на лнии Авдеевка-Донецк. Также, по данным российских военкоров, оккупанты атаковали юго-западные подступы к Авдеевке и оттеснили украинские силы, однако, как подчеркнули аналитики, с каких именно позиций, не понятно.

Аналитики Института также опровергли заявления оккупантов о том, что те провели успешный штурм вблизи Веселого и продвинулись ближе к Авдеевке с северо-востока. "ISW не наблюдал визуальных подтверждений недавних успехов россиян под Авдеевкой", - говорится в отчете.

"2 и 3 августа украинские силы продолжали обстреливать российские тылы в Донецкой области. На кадрах с геолокацией видно, как ВСУ наносят удар по российской системе ПВО "Бук" из ракеты HIMARS вблизи населенного пункта Роты в 17 км к юго-востоку от Бахмута. На другх кадрах с геолокацией видно, как украинские силы наносят удар по российской РСЗО "Град" к юго-западу от Еленовки в 7 км к югу от Донецка", - сообщили аналитики.