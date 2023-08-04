В ВСУ напомнили, что продолжается гибридная война.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о взрывах, которые произошли в Феодосии и Новороссийске. Свое мнение она высказала в эфире "Радио Свобода".

"Все знают, что там (в Феодосии - УНИАН) мощное нефтяное хранилище, где могут храниться очень большие запасы, как раз для Черноморского флота, и об этом говорили, когда "расцвела" еще первая "бавовна" в районе Севастополя в подобном учреждении. Понятно, что они (противник - УНИАН) будут защищать это направление", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что логистика врага сосредоточена в определенной степени именно в таких местах, а обеспечение горюче-смазочными материалами - очень важный компонент боевой готовности.

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"Поэтому бавовна будет цвести и это - неизбежно", - подчеркнула она.

Также Гуменюк прокомментировала повреждения в Новороссийске одного из кораблей оккупантов. По ее мнению, вся информация, которая была визуализирована росСМИ, укладывается в рамки провокации, которые обещались на море от имени Кремля для обвинения Украины, которая якобы "не может обеспечивать морскую безопасность" и "неблагонадежна" относительно порядка ведения навигации в Черном море. "Помним, что война - гибридная и информационные поводы могут создаваться очень часто с использования собственной роли (РФ), как жертвы", - сказала Гуменюк.

"Бавовна" у оккупантов - что известно

Напомним, в ночь на 4 августа в Новороссийске (РФ) был зафиксирован ряд громких взрывов, после чего российские паблики заявили об атаке морских дронов. В РФ официально подчеркнули, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу двумя дронами, но они уничтожены и пострадавших и разрушений нет. В то же время, порт Новороссийск закрыли для движения судов.

По другим данным, там поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". Даже появилось видео, на которых судно наклонилось на бок и медленно тонет.

Также сообщалось, прозвучали взрывы в Феодосии (временно оккупированный Крым). Город ночью якобы атаковали 13 украинских беспилотников, которые, по данным росСМИ, якобы уничтожены.

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