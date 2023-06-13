По оценке министра, половина пути уже позади.

Сейчас, когда украинское контрнаступление набирает обороты, война, развязанная Россией против Украины, почти подошла к середине. На это намекнул в интервью Foreign Affairs министр обороны Украины Алексей Резников.

На вопрос журналиста о том, на какой стадии войны сейчас находится Украина, министр ответил, проводя аналогию с футболом: "Ближе к концу первого тайма".

Журналист Гидеон Роуз в свою очередь добавил, что во второй тайм, украинские силы "выходят горячими", имея в виду контрнаступление.

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Завершение войны в Украине - последние заявления и прогнозы

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркивал, что война закончится стратегическим проигрышем России. Он также прогнозировал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны. Хоть этот прогноз не сбылся, в ГУР считают, что это все же произойдет, "когда еще будет тепло".

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что начатая Россией война продлится до победы Украины, и Кремль может ускорить это, если выведет свои войска с украинской территории.

Также Зеленский прогнозировал, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война против Украины прекратится, поскольку россияне будут сконцентрированы на внутренних проблемах.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что есть шанс на успешное контрнаступление, и до конца года или до осени этого года горячая фаза войны может закончиться.

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