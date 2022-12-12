Президент считает, что в РФ будут слишком сильно заняты внутренними вопросами.

После смерти президента России Владимира Путина война в Украине имеет высокие шансы закончиться. РФ придется заниматься внутренней, а не внешней политикой.

Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский в специальном выпуске шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" на Netflix.

"(Если Путин умрет — УНИАН), не будет войны. Авторитарный режим страшен, потому что есть большой риск. Но не может все зависеть от одного человека. Поэтому, когда такой человек умирает, все институции останавливаются", — заявил Зеленский.

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Президент Украины навел пример Советского Союза. В истории бывшего тоталитарного государства были примеры, когда после смерти лидера все процессы замирали.

"Я считаю, если его не будет, то им будет сложно, они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", — подытожил Зеленский.

Прогнозы об окончании войны в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что текущая зима будет ключевым этапом боевых действий. А уже весной ВСУ зайдут в Донецк, Луганск и Севастополь.

Зеленский 17 ноября заявил: "Пока мы не освободим всю нашу территорию, мы не принесем мира. Поэтому действительно деоккупация Крыма и Донбасса положит конец войне".

Бывший глава российского правительства, оппозиционер Михаил Касьянов считает, что перелом в пользу Украины произойдет в январе-феврале. А весной или летом война завершится полным поражением РФ.

Посол США в Украине Бриджит Бринк не ожидает быстрого окончания войны. Она не готова говорить о завершении боевых действий в 2023 году.

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