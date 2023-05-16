Руководитель украинской разведки признал, что россияне построили мощную оборону.

Россия исчерпала свой потенциал наступательных действий, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью в рамках программы "Разные люди".

Так, отвечая на вопрос, есть ли у России потенциал к серьезным наступательным действиям, Буданов сказал:

"Он абсолютно исчерпан. У них сейчас есть серьезный потенциал для обороны. И оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции".

Контрнаступление ВСУ - заявление Буданова

Начальник украинской разведки также прокомментировал ситуацию с контрнаступлением ВСУ, отметив, что, говоря о нем достаточно длительное время, удалось запутать россиян.

"Меры введения в заблуждение - это крайне необходимая мера. Как раз сейчас и со временем все смогут увидеть, куда это все привело и приведет, какие последствия будет иметь. То, что мы дезориентировали противника, - это факт, это уже произошло и происходит. И пока все закончится, я так думаю, они не поймут, что вообще происходило и произошло", - сказал Буданов.

Как закончится война - прогноз Буданова

Он уверен, что война закончится стратегическим проигрышем России:

"Стратегический проигрыш - это разрушение всей стратегической цели, существования этого политического образования. Они хотели обвеличить себя, чтобы с ними все считались... Биполярный мир, возможно, будет, но точно без них. Они не станут одним из полюсов ни по уровню экономики, ни по уровню военной силы, дипломатической силы", - подчеркнул Буданов.

Ядерный шантаж РФ - вывод разведки

И комментируя угрозы РФ применить ядерное оружие, руководитель ГУР сказал, что к ядерной войне "мы никак не приблизились и не отдалились".

"Угроза навеяна искусственно. В теории все возможно. Но вероятность такой теории - почти нулевой процент", - сказал Буданов.

Напомним, Буданов также заявил, что на войне в Украине ЧВК "Вагнер" показала свою максимальную эффективность, в отличие от российской армии.

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