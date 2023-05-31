У Украины есть шанс на успешное контрнаступление, отметил эксперт.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть шанс закончить горячую фазу войны до осени или до конца 2023 года.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, его прогноз относительно этого не изменился.

"У нас есть шанс на успешное контрнаступление, и к концу года или к осени этого года мы можем закончить горячую фазу этой войны. Есть такой шанс, остается надежда. Как говорится, она умирает последней, является самым стойким чувством человека. Поэтому мои прогнозы абсолютно не изменились. Я надеюсь, что к осени мы можем выполнить большую часть задач", - отметил он.

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При этом Жданов назвал несколько вариантов развития событий: быстрое освобождение территорий до конца года, затянувшаяся война и подготовка к новому наступлению весной 2024 года.

"Третий вариант самый идеальный. Это отступление российских войск с нашей территории под огневым воздействием Сил обороны", - добавил эксперт.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что план контрнаступления Украины "впечатляет".

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