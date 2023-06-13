США до сих пор не видят, что Россия готова работать над установлением справедливого и долговечного мира.

Успешное контрнаступление Украины может не только усилить позиции Киева во время будущих мирных переговоров, но и склонить Москву к дипломатии, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как он отметил на совместном с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни брифинге, в этом смысле контрнаступление "может приблизить мир, а не отдалить его".

"Успех Украины в контрнаступлении может сделать две вещи. Это укрепит ее позицию за любым столом переговоров, который появится. Это также может привести к тому, что Путин наконец сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал", – сказал Блинкен.

Чиновник в то же время подчеркнул, что США до сих пор не видят, что Россия готова работать над установлением справедливого и долговечного мира.

Госсекретарь также подчеркнул, что США "полны решимости" продолжать поддержку Украины для достижения успехов на поле боя.

"Наша постоянная поддержка Украины имеет решающее значение в том, чтобы она могла со временем создать мощное средство сдерживания и оборонительный потенциал для своей армии, чтобы в будущем, если Россия попытается осуществить новую агрессию, она имела шанс сдержать ее и, если необходимо, эффективно защититься от нее", – добавил он.

Мирные переговоры - что надо знать

Позиция украинских властей заключается в том, что переговоры не являются возможными до вывода российских войск с украинской территории. Министр обороны Алексей Резников также подчеркивал, что основными темами станут условия капитуляции РФ, порядок выплаты репараций и способ привлечения к ответственности военных преступников.

Украина также предложила собственный мирный план, который предусматривает полное восстановление контроля над территорией, возвращение военнопленных и привлечение к ответственности военных преступников.

В мае стало известно, что Украина и ее западные союзники планируют провести саммит без участия РФ. Его задача – продвижение украинской формулы мира, в частности, среди нейтральных стран и таких, которые больше симпатизируют Кремлю, чем Киеву.

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