Впрочем, обсуждать конкретные даты во время активной фазы боевых действий некорректно.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ зайдут в Крыма до конца весны, но этот прогноз не сбылся. Однако в ГУР уверены, что это произойдет, "когда еще будет тепло".

Об этом в интервью "УП" сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. Комментируя прогнозы Буданова, Юсов подчеркнул, что он озвучивал вероятный сценарий.

"Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене. Корректировки происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина безусловно вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", - отметил Юсов.

На уточняющий вопрос, на какую дату сейчас можно скорректировать этот прогноз, представитель ГУР ответил: "Поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но, думаю, что будет тепло".

Украина готовится освобождать Крым - что известно

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года. В свою очередь, министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные Силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года.

Президент Зеленский заявлял, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

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