Молчанов предполагает, что классического контрнаступления не будет.

Оккупированный Херсон вряд ли будут освобождать классическим способом - танковыми колоннами.

Такое мнение высказал 24 каналу херсонский активист Владимир Молчанов.

По его словам, в случае полного уничтожения вражеской системы ПВО возможны массированные налеты украинской авиации. Сейчас он прогнозирует интенсификацию ракетно-артиллерийского влияния ВСУ на врага - переправы, склады и штабы россиян. Активист также добавил, что Украине пока не хватает дронов-камикадзе и ударных беспилотников. Когда их будет достаточно - наши военные получат возможность зачищать покинутые оккупантами территории.

"Остаются только те, кого бросили и забыли, как это было, например, в Киевской области", - объяснил Молчанов, добавив, что сейчас врага нужно вынудить к позорному "жесту доброй воли". В таком случае враг решит бежать без приказа своего руководства, а по желанию солдат и офицеров.

Такой сценарий можно реализовать, отрезав правобережную группировку врага от поставок оружия, пищи и горючего, а также усилив огневое воздействие. Другого формата контрнаступления ВСУ, по его словам, пока не будет.

"Такой формат наступления обеспечил победу под Киевом и Черниговом и нет пока никаких контраргументов, что он не сработает и здесь, но цена будет другой", - отметил Молчанов.

По его мнению, деоккупация Херсона возможна именно из-за доведения до абсолютного страха низовых звеньев офицеров, а не из-за приказа высшего руководства россии, как это произошло в северных областях. Это усугубит дезертирство в рядах армии оккупантов, после чего можно будет говорить о наступательных действиях - зачистке без риска массовых потерь для ВСУ.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил три сценария развития ситуации для оккупантов под Херсоном.