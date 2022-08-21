Селезнев предсказал будущие действия оккупантов.

Российские оккупанты на правом берегу Днепра в Херсонской области оказались ограничены в своих действиях вследствие успешных ударов ВСУ, в том числе по Антоновскому мосту.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, передает "Обозреватель".

"Итоги боевой работы мы видели. Антоновский мост ярко пылал, все горело. Видеоподтверждений этому факту пока нет. Подозреваю, что накрутили хвост всем российским военкорам - они уже не снимают результаты огневого поражения", - говорит Селезнев.

"Но с учетом того, что есть большие проблемы с обеспечением той группировки российских войск, которая находится на правом берегу Днепра, если мосты не работают, использование паромной переправы значительно снижает интенсивность военных поставок. А нет поставок - российским артиллеристам приходится ограничивать свои аппетиты. Они ведут огонь значительно скромнее. Танки без российской солярки будут стоять мертвым грузом", - добавил он.

По словам эксперта, такая тактика ВСУ по логистики врага очень эффективна - россияне не могут продвигаться вперед, а наши защитники имеют возможность оценивать ситуацию, проводить разведку и уничтожать российские склады с боеприпасами, а также места расположения личного состава и пункты управления.

"Идет размягчение боевых порядков противника. Когда мы выйдем на уровень, когда россиянам уже нечем будет обороняться, не говоря о наступлении, они будут вынуждены собираться и отступать или отрицательно наступать", - объяснил Селезнев.

Ранее стало известно, что на Херсонщине оккупанты нашли новый способ маскировки передвижения своей техники.