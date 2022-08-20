По словам эксперта, вражеская группировка заблокирована на правом берегу Днепра.

Российские оккупанты могут попытаться сбежать с правобережной части Херсонской области, один из вариантов - покинуть его вплавь из-за повреждения мостов через Днепр.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Какая-то часть группировки, конечно, убежит. Остановить это будет нельзя. Рассказывали херсонцы, что, когда был первый удар по Антоновскому мосту, россияне быстро раскупили на базаре все плавсредства: лодки, надувные матрасы и прочее. И попрятали где-то у себя. Часть группировки конечно же убежит, часть - погибнет, часть может сдаться в плен. Из 25 тысяч, даже если мы третью часть возьмем в плен - это будет огромный обменный фонд для того, чтобы забирать наших ребят из плена", - отметил он.

По словам эксперта, вражеская техника, которая сейчас находится на правом берегу, не может быть переброшена назад на левый. Жданов также не исключил, что правобережная группировка войск могла бы усилить донецкое направление, но не может из-за повреждения мостов.

"Они сегодня не могут маневрировать войсками вдоль линии фронта. Там, на правом берегу, замкнута самая большая и боеспособная часть российских войск, находящихся на территории Украины. Все остальное растянуто вдоль линии фронта. За счет этого мы достигли паритета", - подчеркнул эксперт.

Ранее американские аналитики заявили, что недавние взрывы, прогремевшие в Крыму и Херсонской области, снижают уверенность России в безопасности российских тыловых районов.