В России отгрузка некоторых товара из Китая упала в разы, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, во время которой РФ для производства своего оружия импортирует электронные компоненты из Китая, но этот источник может внезапно иссякнуть.

Такой информацией поделилось издание cyfrowa.rp.pl. Китайские банки с конца марта начали блокировать оплату от компаний из РФ за компоненты, необходимые для сборки электроники, в частности, речь идет о процессорах, систем хранения данных, пишет kommersant.ru, ссылаясь на сведения участников рынка.

По словам собеседника, еще в декабре возникли первые сложности с оплатой, но тогда в основном это касалось уже готовой продукции. Издание добавило, что компаниям в России из-за отсутствия поставок китайской электроники грозит задержка производства.

Видео дня

"Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне", - сказал источник издания.

Журналисты также узнали, что росссийские производители электроники от китайских партнеров с конца прошлого месяца получают письма, в которых говорится, что через банки китая не проходит оплата от юрлиц из РФ.

По словам, президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, примерно с февраля начала нарастать всеобщая проблема с платежами китайской стороне, и в апреле она "достигла апогея". Управленец подчеркнула, что у свыше 50% импортеров платежи не доходят до получателей в Китае, и на это не влияет, например, находится ли товар пол санкциями или нет. Шленская сказала, что отгрузка товара из Китая по этой причине упала примерно в три раза.

Сотрудничество Китая и России - что нужно знать

Издание Independent в апреле писало, что китайская сторона увеличила продажи РФ, в частности, микроэлектроники которую россияне используют для производства вооружения, в том числе ракет.

В конце марта стало известно, что США ввели ограничения на экспорт в Китай чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем. Стоит отметить, что китайскую сторону подозревают в теневом экспорте в РФ запрещенных западных товаров.

В начале апреля министр финансов Штатов Джанет Йеллен говорила, что Китай столкнется со "значительными последствиями", если его компании поддержат войну россиян против украинцев.

Справка УНИАН. Почти весь мир наказал РФ санкциями за агрессию против Украины. В частности, американские власти ввели ограничительные меры против российской Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы "Мир". Позже ряд государств решили не обслуживать карты российской платежной системы "Мир", в том числе дружественные РФ страны - Казахстан и Кыргызстан.

Вас также могут заинтересовать новости: