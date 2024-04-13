Данные американской разведки показывают, что Китай увеличивает продажи оборудования в Россию, чтобы помочь военным усилиям в Украине.

Китай увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва, в свою очередь, использует для производства ракет, танков, самолетов и другого вооружения.

"Китай помогает России осуществить "крупнейшую военную экспансию со времен СССР", - сказал представитель администрации США.

По его словам, экспансия проводится более быстрыми темпами, чем США считали возможным в начале войны в Украине, пишет Independent.

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В качестве примера поддержки Пекином российского военно-промышленного комплекса другой американский чиновник привел массовые закупки Россией китайских электронных компонентов, станков и взрывчатых веществ.

В 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая. Почти 70% импорта станков в Россию на сумму около 900 миллионов долларов в последнем квартале 2023 года пришлось на Китай.

Китайские и российские предприятия также работают над совместным производством беспилотных летательных аппаратов на территории России, а китайские компании, вероятно, поставляют в Россию нитроцеллюлозу, необходимую для оружейного производства. Пекин также работает с Россией над улучшением её спутникового и другого космического потенциала для использования в Украине.

Сотредничество Китая и РФ - детали

Китай и Россия договорились поддерживать "стабильность промышленной цепочки поставок". Примечательно, что это произошло всего через несколько дней после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предостерегла Пекин от поддержки военных усилий Москвы.

Об этом пишет Financial Times. Ранее в МИД Китая сообщили, что министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров во время встречи, которая состоялась в Пекине 9 апреля, усилили призывы к более тесному сотрудничеству двух стран против "гегемонизма".

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