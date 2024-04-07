Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером правительства КНР.

Китай будет иметь "значительные последствия", если его компании "поддержат войну России против Украины", пишет Politico со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи в Гуанчжоу с вице-премьером правительства КНР Хэ Лифен.

Во время встреч с местными властями и двусторонней встречи с вице-премьером Китая Хэ Лифеном Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы, а также "о значительных последствиях, если они это делают".

"Мы четко дали понять Китаю, что видим, как Россия получает поддержку от товаров, которые Китай, китайские фирмы поставляют в Россию. Никто из нас не хочет, чтобы это было проблемой для наших двусторонних отношений. Поэтому мы работаем вместе", – сказала Йеллен журналистам в Гуанчжоу.

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Отмечается, что заявление Йеллен прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что "Китай продолжает предоставлять материалы для поддержки российской оборонно-промышленной базы".

Переговоры Йеллен в Китае были проведены с целью "содействия дискуссии вокруг макроэкономических дисбалансов, включая их связь с избыточными производственными мощностями, говорится в заявлении министра финансов США.

В то же время посол Китая в США Се Фенг ответил, что утверждение об избыточных мощностях является "несостоятельным", поскольку "в глобальном масштабе высококачественные промышленные мощности и производительные силы нового качества не являются избыточными, а их катастрофически не хватает".

С начала вторжения России в Украину связи Пекина с Москвой стали еще крепче, чем до конфликта: товарооборот между двумя странами увеличился более чем вдвое – со 108 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов долларов в 2023 году, что сделало Россию 10-м крупнейшим торговым партнером Китая в прошлом году.

По словам журналистов, Китай также пытается расширить свою долю на рынке товаров, поставляемых в Европу и США, поэтому Пекин также заинтересован в поддержании хороших отношений с Западом. Но США все больше беспокоят дешевые электромобили, аккумуляторы и другие технологии, заполонившие американский рынок, несмотря на субсидии Вашингтона собственной промышленности, которая страдает от китайской конкуренции.

Российско-китайская дружба

Ранее УНИАН писал, что США предупреждали союзников об усилении Китаем поддержки Российской Федерации включая предоставление данных геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

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