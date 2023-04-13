КНР приняла это решение в начале 2023-го года.

Китай одобрил предоставление России летальной помощи чтобы помочь Москве в войне против Украины. Как сообщает Washington Post, такая информация от российской разведки была обнаружена в недавно обнародованных секретных документах.

Пекин принял окончательное решение в начале 2023-го года. Поставки планировалось осуществлять благодаря маскировке этой помощи под гражданские вещи.

Поставки оружия должны были производиться постепенно. Китай не хотел разглашения этой информации, желая все сохранить в секрете.

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Однако, как заявили в США, подтверждений непосредственно поставок летального оружия от Китая для России до сих пор нет.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить", - передает слова высокопоставленного чиновника администрации Washington Post.

США смогли получить эту информацию благодаря перехвату разговоров российской Службы внешней разведки.

В то же время Китай выступает скорее в роли миротворца в российско-украинской войне, ведь ему будет выгодно просто завершение этого вооруженного конфликта. Но если произойдет "нападение на Москву со значительным применением оружия США и НАТО", то Китай тогда найдет причину все-таки предоставить оружие России.

Сотрудничество Пекина и Москвы: что известно

21 марта лидер КНР Си Цзиньпин посетил столицу России с визитом к Владимиру Путину. Обе администрации по итогу переговоров назвали их "успешными". Кроме этого лидеры обращались друг к другу "дорогой друг".

В Германии заявили, что Китай считает Украину российской собственностью. В этом случае Пекин действует по принципу своей политики в отношении Тайваня, который считает своей исконной территорией.

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