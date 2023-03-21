Лидеры заявили о планах продолжать экономическое сотрудничества и углубить партнерство.

После неформальной встречи, прошедшей 20 марта, лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели официальные переговоры в Москве. После встречи лидеры выступили с обращениями, об итогах переговоров также сообщили китайские государственные СМИ.

На встречах лидеры называли друг друга "дорогой друг". Также оба охарактеризовали переговоры как успешные.

По итогам они подписали два совместных документа (о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства) и публично раскрыли некоторые планы относительно дальнейшего сотрудничества. Также они рассказали об итогах обсуждения кровавой войны войны против Украины, которую ведет Россия.

Война в Украине - ключевые заявления Си и Путина

Во время визита Си в Москву еще вчера, как сообщала китайская сторона, "состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу". После сегодняшней встречи Путин заявил, что считает возможным "китайский мирный план", предложенный Пекином в прошлом месяце, "взять за основу мирного урегулирования на Украине, когда Запад и Киев будут к этому готовы".

"Мы верим во многие пункты мирного плана, выдвинутого Китаем", – сказал президент РФ.

По словам Путина, в вопросах о преодолении ряда международных проблем "позиции России и Китая совпадают и очень близки".

"Китай и Россия выступают против того, чтобы любые государства ущемляли интересы других стран ради военной, политической или экономической выгоды", – заявил лидер страны-агрессора.

Китайское государственное СМИ также пишет, что на встрече оба лидера заявили, что необходимо предотвращать попытки "подлить масла в огонь" и "конфронтации между блоками".

Экономическое сотрудничество и партнерство - предложения Путина и Цзиньпина

Путин и Си подписали декларацию о ключевых аспектам сотрудничества до 2030 года. После встречи они публично подвели итоги последних 10 лет сотрудничества и рассказали о дальнейших планах.

В частности, Цзиньпин заявил, что за последние 10 лет у него сложились тесные отношения с Путиным, а в течение прошедшего года сотрудничество между Китаем и Россией "достигло больших результатов". В частности, как отметил Си, торговля между двумя странами сейчас на 116% больше, чем 10 лет назад.

"Мы согласились, что отношения между нашими двумя странами выходят далеко за рамки нас самих. Они имеют решающее значение для мирового порядка и будущего и судьбы всего человечества. … С прошлого года китайско-российское всеобъемлющее практическое сотрудничество достигло больших результатов. Оно продолжает показывать, что это сотрудничество имеет прочную основу, является очень взаимодополняющим и очень крепким", – заявил Си.

Лидеры также заявили, что Китай и Россия должны укреплять и расширять торгово-экономическое сотрудничество. Путин сказал, что РФ имеет возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса и зерна. Кроме того, Путин пригласил китайские компании заменить западные, покинувшие его страну из-за начатой ею захватнической войны. По его словам, Москва готова поддержать китайский бизнес.

Также российский президент выступил за расширение использования российскими компаниями юаней – в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Как известно, после начала полномасштабной войны российские компании активно переходили на расчеты в китайской валюте (вместо доллара и евро).

Путин помимо этого заявил, что РФ готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки Китаю.

Си также высказался о сотрудничестве ранее сегодня на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным. Он сделал акцент на том, что страны должны "совместно защищать энергетическую безопасность" и "расширять двусторонний торговый обмен".

Реакция Украины и партнеров на визит Цзиньпина в Москву

На прошлой неделе Гаагский суд выдал ордер на арест Путина - из-за депортации детей из Украины в Россию. Си стал первым лидером, который встретился с Путиным после этого.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим обвинил Китай в том, что он пытается обеспечить "дипломатическое прикрытие" для зверств России в Украине. В частности, он жестко отреагировал на то, что при этом со стороны Пекина не было никаких заявлений с осуждением преступления россиян.

Накануне встречи украинская сторона заявляла, что ожидает, что Си использует свое влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. Повлиять на Москву Цзиньпина призывала и Великобритания.

Утром 21 марта в эфире телемарафона советник главы ОПУ Михаил Подоляк прогнозировал, что Си и Путин подпишут ряд двусторонних договоров о сотрудничестве. Он также отмечал, что "после этого будет очевидно, готов ли Цзиньпин действительно активно модерировать тему войны и мира и Украине или это только элементы давления Китая, которые были предприняты накануне визита в Москву".

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