Украинские военные не будут штурмовать Херсон, полагает военный эксперт.

Во время освобождения Херсона от российских оккупантов Вооруженные силы Украины, скорее всего, возьмут город в осаду.

ВСУ будут отрезать противника от путей снабжения, поделился прогнозом военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов в эфире проекта Freedom.

Собеседник отметил, что не представляет себе ситуацию, в которой украинская армия будет в лобовую штурмовать Херсон.

"Я не думаю, что это будет штурм... Это, скорее всего, будет осада города и отрезание российского гарнизона от путей снабжения", - поделился прогнозом полковник.

Напомним, войска РФ вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге Украины, в частности, Херсон.

ВСУ дают достойный отпор противнику. В Генштабе украинской армии сообщили, что по состоянию на 25 июня в нашей стране ликвидировали 34 тыс. 700 врагов.

Экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк говорил, что оккупанты не смогут удержать захваченную часть юга нашего государства, просто разместив на позиционных укреплениях свою военную технику и вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: