Костенко объяснил, почему ВСУ не могут сейчас пойти в наступление в Херсонской области.

Украинским военнослужащим крайне тяжело наступать и изгонять российских оккупантов из Херсона из-за массированного использования ими артиллерии.

Об этом рассказал 24 каналу нардеп-"киборг" Роман Костенко.

"Вот я рассказал об этих массированных артиллерийских ударах российских оккупантов и те, кто служил, или являются военными, понимают - идти в наступление, не подавив артиллерию, почти невозможно", - говорит он.

Главной задачей на сегодня "киборг" назвал следующее: выбить вражескую технику, занять позиции оккупантов и после этого контратаковать.

"Под таким плотным артиллерийским дождем, как они нас поливают, наша задача - держать оборону и это очень сложно", - объясняет нардеп.

Костенко добавил, что победа еще не близко, "приближать ее нужно каждому украинцу".

Напомним, жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.

Военный эксперт Олег Жданов оптимистично оценивает шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета.