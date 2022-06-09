Как только натиск противника ослабнет, украинские воины будут иметь все шансы на системное контрнаступление, отметил бывший министр обороны.

Российским оккупантам не удастся удержать захваченную часть юга Украины, просто разместив на позиционных укреплениях свое вооружение и военную технику.

Для уничтожения укреплений противника нужно только время, рассказал экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в эфире "Радио НВ".

По его словам, как только натиск оккупантов ослабнет, защитники Украины будут иметь все шансы на контратаки и системное контрнаступление.

"Что они (оккупанты - Ред.) сделали на Херсонщине и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и каким-то образом сдержать наши попытки контратак. Но расстояния настолько огромны... Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, - нереально", - отметил бывший министр.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враги бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей. Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге нашей страны.

Позже противник пошел в наступление на востоке нашего государства, и "горячей точкой" стал Северодонецк, за город идут бои.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 8 июня на украинской земле ликвидировали около 31 тысячи 500 оккупантов.

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