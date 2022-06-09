Противник не удержит захваченную часть юга Украины, считает экс-министр обороны / REUTERS

Российским оккупантам не удастся удержать захваченную часть юга Украины, просто разместив на позиционных укреплениях свое вооружение и военную технику.

Для уничтожения укреплений противника нужно только время, рассказал экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в эфире "Радио НВ".

По его словам, как только натиск оккупантов ослабнет, защитники Украины будут иметь все шансы на контратаки и системное контрнаступление.

"Что они (оккупанты - Ред.) сделали на Херсонщине и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и каким-то образом сдержать наши попытки контратак. Но расстояния настолько огромны... Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, - нереально", - отметил бывший министр.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. 

Сначала враги бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей. Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге нашей страны.

Позже противник пошел в наступление на востоке нашего государства, и "горячей точкой" стал Северодонецк, за город идут бои. 

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 8 июня на украинской земле ликвидировали около 31 тысячи 500 оккупантов.

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