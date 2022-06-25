Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Украинские воины уничтожили еще 170 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 июня ориентировочно составили: личного состава - около 34 тыс. 700 (+170) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 тыс. 511 (+4), боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 645 (+8), артсистем – 764 (+5), РСЗО - 241 (+0),

средств ПВО - 99 (+0), самолетов – 217 (+1), вертолетов – 184 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 626 (+4) крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7), спецтехники - 60 (+0).

Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию, на что защитникам понадобится несколько дней.

В районах Метелкиное, Сиротиное и Вороновое российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.

В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, анализируют в американском Институте изучения войны.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

В ОП убеждают, что военных удалось вывести из Горного и Золотого еще до того, как кольцо там замкнулось.

Оккупанты намерены окружить ВСУ в Луганской области.

В субботу утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Житомирской, Львовской и Черниговской области, целясь преимущественно в военные объекты.

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