Франция имеет право перебросить свои войска в нашу страну, выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине, и депутат нижней палаты парламента Германии Беатрикс фон Шторх поинтересовалась у исследовательской службы Бундестага, как ввод сухопутных войск одной из стран-членов НАТО на украинскую территорию повлияет на так называемое "дело Альянса" (статья 5 НАТОвского договора), в котором идет речь о коллективной защите в случае нападения.

В пока неопубликованном докладе парламентской экспертной группы говорится, что "если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке - то есть не в рамках заранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО - ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта", пишет dpa.

В документе отмечается, что военное вмешательство сухопутных войск Франции в войну Украины против РФ может основываться на коллективном праве на самооборону, которое прописано в ст. 51 Устава ООН и, "следовательно, будет допустимо в соответствии с международным правом". В Бундестаге добавили, что если реакция РФ против французских целей являла бы собой "вооруженное нападение", то это причина для начала "дела Альянса".

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26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон впервые публично высказался о возможности переброски на украинскую территорию вооруженных сил стран Запада. Позже против такой идеи высказались ряд государств-членов НАТО, в том числе Германия и США.

По мнению бывшего чемпиона мира по шахматам, российского оппозиционера Гарри Каспарова, Франция может отправить в Украину не сухопутные войска, а свою авиацию. Эксперт подчеркнул, что авиация французов очень мощная.

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