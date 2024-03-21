Украине "светят" очень мощные французские силы, считает российский оппозиционер.

Идет полномасштабная война в Украине против россиян, и президент Франции Эммануэль Макрон может отправить на нашу территорию авиацию своего государства.

Французская авиация очень мощная, рассказал журналисту Дмитрию Гордону бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров, проживающий в США. "...Я бы считал, что если Макрон что-то сделает, то это, конечно, не будут сухопутные войска, а это будет, конечно, авиация французская", - заявил собеседник.

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Эммануэль Макрон 26 февраля впервые публично предположил возможность переброски в Украину западных вооруженных сил. После этого большинство стран Запада и США заверили, что не планируют перебрасывать на нашу землю своих военных.

Французская газета Le Monde писала, что власти Франции задумываются над отправкой войск в Украину по крайней мере с лета 2023 года. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан говорил, что Макрон может отправить в наше государство любые виды войск, - "начиная от спецназовцев и заканчивая инженерными подразделениями по обслуживанию определенной техники".

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