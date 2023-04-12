Журналисты наведались в окопы к нескольким украинским военным на разных участках фронта. Ребята говорят, что сейчас им тяжело - не хватает боеприпасов от партнеров, однако они все равно реализуют удачные контрразведывательные операции против войск РФ.

Вооруженные силы Украины "пробуют на зуб" слабые места врага в самых горячих точках линию фронта с РФ. Подробности о ежедневных столкновениях, будничных военных днях и разведывательных спецоперациях против оккупантов рассказал военный с позывным "Боксер" и еще несколько его собратьев с разных направлений фронта.

Соответствующий репортаж сделали журналисты американского еженедельника The Washington Post, наведавшись в окопы к нашим защитникам, расположенным почти в плотную к позициям РФ - на расстоянии чуть больше километра.

По словам военных, сейчас насущной проблемой фронта является нехватка боеприпасов - военные ждут, что западные партнеры Украины будут поставлять их в большем количестве. Однако, несмотря на трудности, ВСУ ведут удачные контрразведывательные операции, проверяя оборону позиций РФ на прочность. К сожалению, аналогичную тактику применяет и враг.

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"Мы их проверяем", - сказал "Боксер", рассказывая об удачных разведывательных операциях: "И, конечно, они делают то же самое в отношении нас", - подчеркнул он.

По его словам, таким образом войска Украины пытаются лучше изучить слабые стороны врага в рамках подготовки к возможному масштабному контрнаступлению.

Другой украинский защитник с позывным "Ефрейтор", который более полугода защищает украинскую территорию в одном из окопов Донецкой области, говорит, что за время "совместного" сосуществования с военными РФ, он даже распознает их голоса, настолько близко находятся их позиции.

"Ночью мы слышим много пьяных криков, в основном ругательств", - говорит он.

Еще одну интересную подробность об оккупантах рассказал один из командиров ВСУ с позывным "Метис", подразделение которого дислоцируется рядом с Бахмутом. По словам 24-летнего военного, россияне пытаются укреплять собственную оборону буквально всем, начиная с древесины и заканчивая мусором.

"Мы видели, как недавно мобилизованные российские войска туда стянули для рытья окопов, и они занимаются этим делом довольно удачно..используют все, что найдут: древесину, даже мусор", - отметил "Метис".

ВСУ говорят что вероятной проблемой, с которой им придется столкнуться во время контрнаступления, может стать плотная заминированность территорий, ведь она препятствует навигации. Также ребята рассказали о потерях, без которых, к сожалению, не удается вести оборону одного из "самых смертоносных" направлений - города Бахмут. Недавно в Днепре попрощались с одним защитников города - 26-летним военным Владом. Он погиб от минометного обстрела, которым оккупанты "накрыли" его позицию под Бахмутом. О стычке с россиянами рассказал его собрат Виталий. Вместе они защищали Украину бок о бок более года.

"Я даже не знал, в каком подразделении я был, там был такой хаос. Влад был первым, кого я увидел; я просто последовал за ним, чтобы знать, куда идти" - вспоминает он об их первом знакомстве под Бахмутом.

Виталий был шокирован новостью о смерти друга, говорит, что, вероятно, его сильно истощила война.

"Он, наверное, устал, потому что я знаю, что он был способен защитить себя" - считает он.

В то же время военный отмечает, что ВСУ знают, что должны продолжать защищать страну.

Под Бахмутом ВСУ отбили очередной штурм ЧВК "Вагнер"

Напомним, что россияне ежедневно штурмуют позиции ВСУ для того, чтобы захватить Бахмут (Донецкая область). Однако уже несколько месяцев они не могут получить на этом направлении значительного преимущества.

Сегодня стало известно об очередной неудаче врага. ВСУ удалось ликвидировать почти десяток наемников ЧВК "Вагнер" - движущей силы, которую армия РФ задействовала на этом направлении.

Напомним, что по состоянию на утро 12 апреля оккупанты потеряли в кровавой войне против Украины еще 730 военных. Всего удалось "отминусовать" 180 050 солдат РФ.

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