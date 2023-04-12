Украинских воинов атаковали десятки наемников, отметили в ГПСУ.

В городе Бахмут Донецкой области более 20 штурмовиков российской частной компании "Вагнера" пытались незаметно приблизиться к позициям украинских пограничников, но это им не удалось.

Украинские воины с наблюдательного пункта заметили противников и начали стрелять по ним на поражение, после чего враги пытались скрыться в полуразрушенном здании, говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в Telegram.

В ГПСУ добавили, что врагу не удалось спрятаться в этом здании - по нему ударили украинские воины. В ходе боя семь штурмовиков-"вагнеровцев" ликвидированы, 12 - получили ранения, а остальные - сбежали.

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Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

За Бахмут уже длительное время идут бои. Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковника Александр Сырский сообщил, что наши воины уже истощили вагнеровцев, и теперь РФ вынуждена привлекать к боям десантников и спецназовцев.

Захватчики понесли огромные потери на нашей земле. Общие потери россиян в Украине уже составляют примерно 180 050 оккупантов. Также ликвидировано много вражеской техники, в частности, 7 043 боевых бронированных машин.

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