Захватчики сосредоточились на четырех направлениях.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 11 апреля, отбили 72 атаки российских оккупантов. Основные усилия захватчики сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а самой горячей точкой стала Марьинка.

В Генштабе ВСУ в Facebook сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений. Некоторые подразделения Вооруженных сил РФ находятся в Беларуси, а также в приграничных районах Курской и Белгородской областей, где проводят инженерное оборудование местности.

При этом россияне обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода, Гремяч Черниговской области; Волфино, Катериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка в Харьковской области.

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На Купянском направлении под обстрелы оккупантов попали Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступления вблизи Белогоровки и Спорного. Российская артиллерия ударила по Макеевке, Невскому, Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Торскому, Спирному Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает идти в наступление, чтобы захватить Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки оккупанты предпринял безуспешную попытку пойти в наступление недалеко от населенного пункта Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели провальные наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник обстрелял населенные пункты Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонятя. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов – Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 апреля - что известно

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 179 320 захватчиков.

При этом оперативное командование "Юг" сообщило, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 35 оккупантов, три беспилотных разведчика, антидроновое ружье, боевую бронированную машину и установку "Град".

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