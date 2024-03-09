Вражеская армия не обращает внимания на огромные потери на поле боя.

Бойцы ВСУ говорят, что из-за задержек оружия им становится всё сложней сдерживать россиян на фронте. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на комментарии бойцов.

"У русских всего больше. Танки, артиллерия, человеческие ресурсы и самолеты. У нас гораздо меньше. И к этой войне готовились долго. К сожалению, мы этого не сделали. Мы сможем выжить только в том случае, если Запад подойдет и даст нам больше оружия", - говорит один из бойцов.

В то же время многие украинцы сомневаются в том, что натиск России возможно остановить. Так, мэр города Курахово опасается, что его город будет оккупирован, и его постигнет та же участь, что и другие города Донецкой области, такие как Бахмут, где Россия все сравняла с землей.

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Боец ВСУ отмечаент, что Россия продвигается, потому что во вражеской армии готовы принять огромные потери на поле боя.

"Они отправляют призывников занять пулеметную позицию. Все их люди уничтожены. Но наше местонахождение обнаружено. Затем они вызывают поддержку с воздуха, чтобы сбросить 500-килограммовую бомбу на одного или двух наших парней. Мы ничего не можем сделать", - сказал он.

Ситуация на фронте - прогнозы

Ранее CNN писал, что украинские защитники и местные жители опасаются того, что их ждет дальше в связи с острым дефицитом снарядов и продвижением войск РФ на востоке Украины. Они не испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет, если пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, который в настоящее время застопорился в Конгрессе США, не поступит.

В то же время военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что в вопросе поставки снарядов вскоре произойдет количественный скачок, который потом должен перерасти в качественный на линии фронта.

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