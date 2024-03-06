Бойцы рассчитывают на возобновление западных поставок.

Украинские защитники и местные жители опасаются того, что их ждет дальше в связи с острым дефицитом оружия и продвижением войск РФ на Авдеевском направлении, пишет CNN.

"Представьте себе, что война приближается к вашему порогу. Вы бы тогда колебались? Нам нужно оружие. Враг гораздо сильнее. Без помощи мы не выживем, не устоим как нация, как страна. Нас просто уничтожат", - заявил командиров одного из подразделений на передовой.

Он испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет, если пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, который в настоящее время застопорился в Конгрессе США, не поступит.

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"Я думаю, мы все умрем. Все, кто здесь. Нас больше не будет. Это будет не только европейская проблема. Русские будут продвигаться в Европу", - заявил боец.

Командир еще одного подразделения, воюющего на Авдеевском направлении, также указал на нехватку снарядов. По его словам. "российское наступление масштабно", и им может не хватить боеприпасов.

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием помощи для Украины:

"Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме бесспорно дает ему возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом".

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