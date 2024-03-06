Украинские защитники и местные жители опасаются того, что их ждет дальше в связи с острым дефицитом оружия и продвижением войск РФ на Авдеевском направлении, пишет CNN.
"Представьте себе, что война приближается к вашему порогу. Вы бы тогда колебались? Нам нужно оружие. Враг гораздо сильнее. Без помощи мы не выживем, не устоим как нация, как страна. Нас просто уничтожат", - заявил командиров одного из подразделений на передовой.
Он испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет, если пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, который в настоящее время застопорился в Конгрессе США, не поступит.
"Я думаю, мы все умрем. Все, кто здесь. Нас больше не будет. Это будет не только европейская проблема. Русские будут продвигаться в Европу", - заявил боец.
Командир еще одного подразделения, воюющего на Авдеевском направлении, также указал на нехватку снарядов. По его словам. "российское наступление масштабно", и им может не хватить боеприпасов.
Помощь Украине от США - актуальное
Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием помощи для Украины:
"Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме бесспорно дает ему возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом".