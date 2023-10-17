Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины уточнила, где теперь базируются корабли врага.

Армия РФ спрятала свои ракетоносители и оставила в акватории Черного моря лишь один подводный корабль, который способен нести четыре "Калибра".

Об этом заявила начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального марафона, раскрыв логику действий оккупантов.

По ее словам, это связано с сильными штормами, которые наблюдаются в акватории.

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"Море, в целом, на нашей стороне. Оно мощно штормит. Для него сейчас это типичное состояние. Но после тектонических процессов, которые привели к мощному землетрясению, в частности в Турции, штормы стали более мощными", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что тектонические процессы происходят и дальше, и 4-5 баллов - это значительное волнение моря.

"Итак, надводные ракетоносители были заведены в пункты базирования еще за сутки, когда только начинался шторм. И сейчас находится на дежурстве только подводный ракетоноситель", - рассказала пресс-секретарь.

Гуменюк отметила, что в снаряжении этого подводного ракетоносителя - до четырех ракет типа "Калибр". Она также подчеркнула, что обнаружение пусков именно с подводной лодки для систем противовоздушной обороны может быть затруднительным.

"Сейчас корабельная группировка в Черном море продолжает находиться в том самом районе, где им кажется пока безопасно, - это от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Их всего девять. Очевидно, что в результате шторма будут заведены в пункты базирования еще (корабли - УНИАН). Один корабль наблюдает за надводной обстановкой в Азовском море", - рассказала пресс-секретарь.

На вопрос, действительно ли порт в российском Новороссийске является безопасным для российских оккупантов, Гуменюк отметила, что они пока считают бухты этого города более или менее безопасными для себя, но "время от времени... им снится "Оленегорский горняк" (атакованный ранее российский десантный корабль - УНИАН) - этот призрак не оставляет в покое".

Ночью армия РФ запустила по Украине шесть дронов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 октября, российские оккупанты ударили по Украине шестью "Шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59, однако все семь вражеских целей были уничтожены.

"Шахеды" были применены из района мыса Чуада (временно оккупированный Россией Крым), а ракета - из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной территории Херсонской области.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что ночью 17 октября, около 03:30, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно типа Х-59.

В Одессе российский дрон атаковал школу: вражескую цель удалось сбить, но обломки беспилотника упали на популярный яхт-клуб и вызвали разрушения.

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