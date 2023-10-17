Ким замечает, что ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно типа Х-59.

Ночью российские оккупанты ударили по Украине шестью "Шахедами" и управляемой авиационной ракетой, однако все семь вражеских целей были уничтожены.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ночью сегодня, 17 октября, противник применил шесть ударных беспилотников типа "Шахед" из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной территории Херсонской области.

"Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении", - говорится в сообщении.

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Кроме того, зафиксировано было применение российскими захватчиками двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.

В то же время начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале заметил, что ночью 17 октября, около 03:30, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно типа Х-59.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 октября, Генеральный штаб ВСУ заявил, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство российских оккупантов. Российские вертолеты были поражены в результате ночных ударов по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска.

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