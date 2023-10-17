Разрушено здание школы парусного спорта.

В Одессе дрон-убийца РФ атаковал школу: вражескую цель удалось сбить военным, однако обломки БПЛА упали на популярный яхт-клуб и нанесли разрушения.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, ночью враг вновь прибег к ракетно-дроновому террору южных регионов.

В частности, с крымского мыса Чауда российские военные направили шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", которые заходили на удар по Одесской области из акватории Черного моря. Все шесть дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

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В то же время обломки одного из сбитых БпЛА упали на популярный яхт-клуб Одессы, где разрушено здание школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали.

Отмечается, что позже с самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевской областью.

В ночь на 17 октября РФ атаковала дронами Украину

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики ударили по Украине шестью дронами и управляемой авиационной ракетой. В частности, противник применил беспилотники типа "Шахед" из района мыса Чуада (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34, запустив ее из воздушного пространства оккупированной территории Херсонской области.

По официальным данным, все семь целей уничтожены противовоздушной обороной воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении.

Кроме того, на восточном направлении было зафиксировано применение врагом двух зенитных управляемых ракет С-300.

Напомним, примерно в 02:20 было сообщено об угрозе применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов по Одесской области. Впоследствии было объявлено, что опасность существует для Белгород-Днестровского района, позже - угроза распространялись на всю область.

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