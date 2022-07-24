На кадрах видно, как наши военные, дождавшись удобного случая, накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.

Военные 109-го батальона 10-й ОГШБ "Эдельвейс" ликвидировали очередную группу оккупантов, которые были замечены украинской разведкой.

Ювелирную работу горной пехоты удалось зафиксировать на видео.

В частности, на кадрах видно, как горные штурмовики, дождавшись удобного случая, накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.

Взрывной концерт Иосифа Кобзона, российским солдатам вход бесплатный – лаконично подписали видео наши военные.

Что известно о потерях врага в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 280 оккупантов. Россияне мрут на украинской земле, словно мухи. Всего с начала полномасштабной войны было утилизировано около 39 520 российских вояк.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ за последние недели поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов. "Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – рассказал Гайдай.

В одном из перехватов СБУ оккупант признался вторую, что не может отдохнуть "ни минуты", потому что их постоянно атакуют украинские артиллеристы: "Здесь полсотни омоновцев в*баллы, нах*й, за раз, йоб*ный в р*т", – жалуется воина.

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