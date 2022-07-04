Оккупанты тщетно пытались укрыться от огня украинских военных в лесополосе.

Военные Вооруженных Сил продолжают уничтожать личный состав и технику россиян. Похвастались своими результатами воины 10-й отдельной Горно-Штурмовой бригады.

Об этом говорится на facebook-странице "Эдельвейсов".

Военные продемонстрировали на видео последствия уничтожения российской военной техники, которая пыталась спрятаться от огня украинских военных в лесополосе. Как результат – танки превратились в груду металла, а экипаж – в "удобрение" для украинской земли.

... наши ребята обожают уничтожать военную технику оркостана. Сегодня пришла очередь двух танков с тушенкой внутри. Один успешно сам пришел к нашим ребятам: жаловаться на неорганизованность и равнодушие в российской армии... – шутливо написали наши защитники.

Напомним, накануне в Запорожье "неизвестные герои" взорвали железнодорожный мост, которым россияне перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт.

Также сообщалось, что Мелитопольского аэродрома как военной базы оккупантов уже не существует – ее уничтожили ВСУ. "Надеемся, что они больше никогда туда не вернутся", – выразил надежду мэр Мелитополя.

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