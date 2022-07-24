По данным Гайдая, ВСУ за последние недели поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов.

Силы обороны Украины наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов не только на Луганщине. Много успешных попаданий и на Донетчине, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше - каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", - рассказал Гайдай.

В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглось помещение, где находились российские военные. Потери уточняются.

Как сообщал УНИАН, 23 июля защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа на Луганщине. Как сообщил тогда офицер ВСУ Анатолий Штефан, оккупанты только что заехали на ротацию получили кучу убитых и раненых.

А ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ взорвали в Лисичанске здание суда, где проводили совещание оккупанты. Уничтожено около полусотни захватчиков.

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