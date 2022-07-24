Военный РФ признался другу, что не может отдохнуть "ни минуты", так как их постоянно атакуют украинские артиллеристы.

Российские военные раскрыли подробности украинских атак в зоне боевых действий по базам и складам с боеприпасами.

Военной разведкой перехвачен новый разговор между оккупантами.

Военный признался другу, что не может отдохнуть "ни минуты", так как их постоянно атакуют украинские артиллеристы: "Тут ракеты летают, нах*й, за час - 47 штук".

Также он пожаловался, что у российских военных техника хуже, чем у украинцев.

"Тут полсотни омоновцев у*бали, нах*й, за раз, еб*ный в р*т. Они в подвале жили в здании, типо школы. И ракетой крупнокалиберной как пизд*нут, что все там остались", - поделился он с другом.

Как писал УНИАН, защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа в Луганской области.

Рашисты только заехали на ротацию, как получили кучу убитых и раненых.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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