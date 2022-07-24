Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Украинские воины ликвидировали еще 280 оккупантов. Русские мрут на украинской земле, словно мухи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 39520 (+280) человек ликвидировано,

танков-1722 (+14) единиц,

боевых бронированных машин-3942 (+13) ед,

артиллерийских систем-869 (+5) ед,

РСЗО-255 (+2) ед,

средства ПВО-113 (+0) ед,

самолетов-221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-714 (+0),

крылатые ракеты-170 (+3),

корабли / катера-15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед,

специальная техника-73 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в разведке объяснили, почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию в РФ

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