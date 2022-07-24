Украинские воины ликвидировали еще 280 оккупантов. Русские мрут на украинской земле, словно мухи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 39520 (+280) человек ликвидировано,
- танков-1722 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин-3942 (+13) ед,
- артиллерийских систем-869 (+5) ед,
- РСЗО-255 (+2) ед,
- средства ПВО-113 (+0) ед,
- самолетов-221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-714 (+0),
- крылатые ракеты-170 (+3),
- корабли / катера-15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед,
- специальная техника-73 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в разведке объяснили, почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию в РФ
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