Крупнейший в Восточной Европе рынок, располагающийся в Харькове, подвергся атаке российских оккупантов.

17 марта стало известно, что оккупанты обстреляли крупнейший в Восточной Европе рынок "Барабашово" в городе Харьков. Вследствие обстрела на рынке начался пожар.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Геращенко также опубликовал видео очевидцев, на которых виден столб черного дыма над рынком.

О погибших или пострадавших от обстрела района рынка Барабашово пока что не сообщается.

Ранее УНИАН писал, что оккупанты обстреляли Мерефу на Харьковщине. Вследствие этого 21 человек погиб, еще 25 ранены. Десять раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, россияне обстреливают Харьков из реактивных систем и пытаются прорваться через Изюм. При этом враг не достиг своей цели, ни одна наступательная операция оккупантов не имела успеха.

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