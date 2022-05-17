Геращенко подчеркнул, что Украине нужно много оружия.

Украине на победу над Россией, если та не распадется, понадобится до пяти месяцев.

Такой прогноз озвучил в интервью Дмитрию Гордону советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Хочу всех предостеречь от шапкозакидательства. Есть такие мнения, что мы победили, Россия прямо завтра начнет распадаться, это далеко не так. Для того, чтобы Россию победить военным путем, я думаю, что нужно три-четыре-пять месяцев, много оружия. Желание убивать русских есть у наших солдат и офицеров", - сказал он.

По словам Геращенко, путинский режим выстроил в РФ модель управления по типу Северной Кореи.

"Что касается внутренних проблем с РФ, то для этого понадобятся годы, потому что у них сегодня фактически построена Северная Корея. Вы знаете, что после вторжения в Украину были срочно были приняты законы, которые, по моему мнению, жестче, чем в Советском Союзе. Фактически там идет борьба с инакомыслящими, людей задерживают даже если они выходят с лозунгом "За мир", "Нет фашизму", - говорит советник министра.

Геращенко напомнил, что в РФ выстроили "культ буквы Z", на который Украины уже готовит свой ответ.

"Кстати, наша группа по информационным войнам продумывает противодействие культу буквы Z, возможно вы это увидете в ближайшее время, оно будет довольно интересно реализовано, многие удивятся, что можно было так просто обернуть этот культ против самих русских. Я имею в виду не слово "задница" и прочие обидные, есть более интересные информационные технологии", - рассказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня никто не может предсказать, как долго продлится война России против Украины.