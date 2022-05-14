Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня никто не может предсказать, как долго продлится война России против Украины.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.
"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тыс. солдат, и многие из них – молодые срочники. Россия потеряла свыше 3 тыс. танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства. Ради чего это все? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата в России нет и не будет", - отметил Зеленский.
"На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче", - сказал глава государства.
Однако, как подчеркнул он, это зависит, к сожалению, не только от наших людей, которые и так выкладываются по максимуму.
"Это зависит и от наших партнеров. От европейских стран, от стран всего свободного мира. Я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и на увеличение военной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это - единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных государств это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем. Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники еще и откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и к каким миграционным потокам это приведет? Сколько придется потратить, чтобы преодолеть последствия?" - сказал президент.
По его словам, именно на эти вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить оказание помощи Украине.
"Каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине: украинцев, украинок, которые отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все. Я подчеркиваю это - все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь. Поэтому давления на Россию нужно значительно больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит", - подытожил президент Украины.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую долговременную фазу войны.