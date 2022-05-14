Зеленский считает, что международные партнеры должны давить на РФ.

Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня никто не может предсказать, как долго продлится война России против Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тыс. солдат, и многие из них – молодые срочники. Россия потеряла свыше 3 тыс. танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства. Ради чего это все? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата в России нет и не будет", - отметил Зеленский.

"На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче", - сказал глава государства.

Однако, как подчеркнул он, это зависит, к сожалению, не только от наших людей, которые и так выкладываются по максимуму.

"Это зависит и от наших партнеров. От европейских стран, от стран всего свободного мира. Я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и на увеличение военной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это - единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных государств это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем. Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники еще и откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и к каким миграционным потокам это приведет? Сколько придется потратить, чтобы преодолеть последствия?" - сказал президент.

По его словам, именно на эти вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить оказание помощи Украине.

"Каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине: украинцев, украинок, которые отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все. Я подчеркиваю это - все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь. Поэтому давления на Россию нужно значительно больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит", - подытожил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в новую долговременную фазу войны.