В течение 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага на востоке.

В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки.

Россия, вероятно, прибегла к большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов по двум причинам: из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта, отмечают военные.

В качестве примера разведчики наводят Черниговскую область, где от обстрелов российских войск пострадало 80% жилой инфраструктуры.

"Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом избирательности или соразмерности", - констатируют военные.

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В течение 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага на востоке. Враг предпринял три неудачные попытки штурма на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Русские также отошли на стратегически им важном Северодонецком направлении.

Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре.

На Донецком и Луганском направлениях уничтожено 5 танков врага, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника.

В понедельник были поражены пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатая ракета.

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