В Броварском районе украинские силы отрезали оккупантов от поставок продовольствия и горючего.

Российские оккупанты потеряли танковый полк во время наступления на Киев.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 в соцсети Facebook.

"Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев, оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины, на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок топлива и продовольствия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Киеве был зафиксирован факт использования российскими оккупантами нового вида оружия. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования нового вида снарядов. Выпущенный из российской системы залпового огня снаряд, который спускался на парашюте на город Киев", - сказал Геращенко.

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