Противник продолжает пытаться перейти к обороне, создать фортификационные позиции и пробует пополнить запасы, отметил глава Киевской области.

На подступах к Киеву построен новый оборонительный рубеж.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в области за минувшие сутки ситуация кардинально не изменилась.

"Противник продолжает пытаться перейти к обороне, создать фортификационные позиции. Кроме того, он пополняет запасы, пополняет запасы людей, правильно сказать, пробует пополнить запасы, и мы максимально ему препятствуем это сделать. Также он пробует найти место для форсирования реки Ирпень для того, чтобы продолжить наступление. Пока безуспешно", - отметил он.

Кроме этого, враг продолжает обстреливать инфраструктуру.

"Так, за минувшие сутки было 20 обстрелов, продолжается разрушение таких жилых комплексов, как Ворзель, Буча. Самые большие разрушения от обстрелов - это в Бучанском районе..., Броварском районе..., Вышгородском районе", - сказал Павлюк.

По его данным, на данный момент 499 населенных пунктов остаются без электроэнергии. За последние сутки специалистами ДТЭК электроснабжение восстановлено в 300 населенных пунктах.

Также, сообщил глава области, 69 населенных пунктов остается без газа. За последние сутки возобновлена подача газа трем населенным пунктам.

"На сегодня запланировано 4 гуманитарных коридора, три из них работает, это: Бобрик - Бровары Тарасовка-Бровары и Бородянка-Белая Церковь. К сожалению, Бородянка-Белая Церва на сейчас приостановлена, начались активные действия. За вчерашний день мы эвакуировали 3,5 тыс. человек", - сказал Павлюк.

Кроме того, он рассказал о дополнительных мерах обороны столицы.

"Активными усилиями мы строим новый оборонительный рубеж на подступах к Киеву. Все районы подключились, уже эти рубежи занимаются территориальной обороной и добровольческими батальонами самообороны. Я думаю, это будет достаточно мощная помощь нашим вооруженным силам, которые занимают передний рубеж обороны", - добавил Павлюк.

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