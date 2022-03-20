Заявление главы московской православной церкви Кирилла свидетельствует о попытке оккупантов открыть "второй фронт" в Украине на религиозной основе, полагают в МВД.

Российская Федерация хочет создать линию раскола внутри Украины по религиозному принципу как один из возможных сценариев для внутренней дестабилизации внутри нашей страны.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он в частности прокомментировал сегодняшнее заявление главы московской православной церкви патриарха Кирилла, целью которого, по его мнению является "раскачивание" общества в Украине изнутри на религиозной почве.

"Выскажу свое собственное мнение... Сегодня в воскресной проповеди патриарх Кирилл сделал заявление, от которого он старался "избавиться", начиная с 2014-го года... Сегодня он очень артикулировано, очень четко сказал, повторил, точнее, все тезисы статьи Путина (президент РФ Владимир Путин - Ред.) о "едином народе" и сказал, что "я понимаю, что сейчас там в Украине будут об этом много говорить, но мы - единый народ". Далее он сказал о том, что самое страшное что есть - это когда "брат поднимает меч против брата"...", - сказал советник главы МВД.

Денисенко отметил, что в данном случае можно четко сказать, что "Кирилла заставили это сделать, потому что он старался "до последнего" держать молчание, не нейтралитет, а именно молчание".

Также спикер главы МВД добавил, что эта проповедь вероятно была сделана с целью разжечь в Украине вражду к Московскому патриархату и расколоть нашу страну по религиозному принципу.

"Я думаю, что существует высокая вероятность, что это сделано специально сейчас для того, чтобы большая часть людей, которые сейчас негативно, мягко говоря, настроены к русским, включились в борьбу против московского патриархата. То есть, создать линию раскола внутри Украины по религиозному принципу. Поэтому это один из возможных сценариев для такой себе внутренней дестабилизации внутри Украины. Мы должны обратить на это внимание", - акцентировал Денисенко.

Он также призвал украинцев холодным умом смотреть на ситуацию, не дать себя использовать и не дать себя втянуть в эту новую российскую информационно-психологическую "ловушку".

"Прежде всего, я хотел бы попросить абсолютно всех держать трезвую голову и холодный ум... есть Служба безопасности Украины, которая должна выявлять, является ли агентом тот или иной человек. Самосудов здесь ни в коем случае здесь нельзя делать", - сказал он.

Также Денисенко добавил, что даже если община хочет в каком-то конкретном населенном пункте изменить принадлежность к той или иной конфессии, она имеет право это сделать по законодательству.

"Я хочу призвать абсолютно всех идти исключительно по закону, исключительно без самосуда, исключительно без какого-либо рукоприкладства и любых других вещей! Нам не нужен сейчас этот "второй фронт", внутренне-религиозный фронт, к которому нас "толкает" Владимир Путин... потом, после войны мы разберемся, кто на кого работал, кто что говорил во время войны и кто работал или не работал на РФ", - призвал Денисенко.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом бил и по мирным городам, в частности, по Киеву, Чернигову и Харькову.

Украинская разведка сообщила, что в среде российской элиты формируется группа оппозиционных к Владимиру Путину людей и рассматривается устранение президента РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: