Украинская сторона пытается ответить на запрос беларуских военных предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен.

Беларуские военные не хотят воевать, Украина предлагает им сразу сдаваться в плен.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр на телемарафоне UAразом.

Она отметила, что сейчас территорию Беларуси использует Россия для атак на Украину, но среди беларуских военных нет желания выполнять преступные приказы.

"Есть уже официальная информация на странице Генерального штаба ВСУ по подготовке к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Но здесь ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси используют именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных в Беларуси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу рушится миф о непобедимой русской армии. Они уже начинают отдавать себе отчет, что на самом деле выполнение такого приказа – это совершение военного преступления", – сказала Анна Маляр.

По ее словам, украинская сторона пытается ответить на запрос беларуских военных предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен.

"Потому что там высок запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них не будет выхода", - сказала замминистра обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь до прямого вторжения на территорию Украины.

Война в Украине

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 марта ориентировочно составили 14,7 тыс. личного состава.

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