По его мнению, стойкость украинских бойцов дает возможность ВСУ подготовиться к контрнаступлению.

Российские генералы вбрасывают на фронт огромные человеческие ресурсы, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина - оккупировать Донбасс до конца марта.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Российские войска пытаются использовать оставшееся время, а это несколько недель, чтобы выполнить политический приказ Путина - оккупировать Донетчину и Луганщину. Поэтому россияне вбрасывают такие огромные человеческие ресурсы и живую силу в топку. Для российских генералов главным является выполнить приказ Путина. Поэтому они истеричными, бешенными атаками пытаются проломить украинскую оборону, окружить Бахмут", - отметил Самусь.

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По его словам, россияне обстреливают Краматорск, наносят удары по всей Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, поскольку противник пытается создать условия, чтобы выполнить задачу Путина. В то же время мощная стойкость украинских защитников дает возможность ВСУ подготовиться к контрнаступлению.

"Но украинское командование четко понимает, какими действиями противник пытается этого достичь. Где сильные стороны ВСУ, а где слабые места противника. ВСУ уничтожают мощность противника, давая возможность подготовиться ВСУ к контрнаступлению", - подытожил Самусь.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами".

В ОП уточнили, что Вооруженные Силы Украины могут начать ожидаемое контрнаступление против армии РФ уже в течение двух месяцев.

По мнению международных СМИ, наиболее вероятное направление для проведения спецоперации-Мелитополь (Запорожская область).

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