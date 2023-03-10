Вооруженные силы Украины могут начать ожидаемое контрнаступление против армии РФ через два месяца месяцев. Для этого Украина должна получить больше оружия.
О таких планах рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк итальянской газете La Stampa.
Он уточнил, что для эффективной спецоперации украинским защитникам необходимы ракеты большей дальности.
"Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся кое-где. Нам нужны ракеты большей дальности", — сказал он.
"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — добавил советник главы ОП.
Украина готовится начать контрнаступление против армии РФ
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжают активно готовиться к началу контрнаступления на отдельных участках фронта, но для получения преимущества на поле боя - украинским войскам важно доминировать в воздушном пространстве. Министр подчеркнул, что для этого партнеры должны передать Украине истребители F-16, Gripen, или итальянские Tornado.
Со своей стороны международные СМИ подчеркивают, что в случае начала контрнаступления со стороны ВСУ - наиболее вероятное направление для проведения спецоперации - Мелитополь (Запорожская область).
Также ранее сообщалось, что Генштаб уже провел несколько репетиций возможного весеннего контрнаступления на россиян. Они охватывали различные сценарии развития событий на поле боя. Один из них - обязательно применят против войск РФ.