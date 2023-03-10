Сейчас украинские войска продолжают готовиться к проведению спецоперации.

Вооруженные силы Украины могут начать ожидаемое контрнаступление против армии РФ через два месяца месяцев. Для этого Украина должна получить больше оружия.

О таких планах рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк итальянской газете La Stampa.

Он уточнил, что для эффективной спецоперации украинским защитникам необходимы ракеты большей дальности.

Видео дня

"Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся кое-где. Нам нужны ракеты большей дальности", — сказал он.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — добавил советник главы ОП.

Украина готовится начать контрнаступление против армии РФ

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжают активно готовиться к началу контрнаступления на отдельных участках фронта, но для получения преимущества на поле боя - украинским войскам важно доминировать в воздушном пространстве. Министр подчеркнул, что для этого партнеры должны передать Украине истребители F-16, Gripen, или итальянские Tornado.

Со своей стороны международные СМИ подчеркивают, что в случае начала контрнаступления со стороны ВСУ - наиболее вероятное направление для проведения спецоперации - Мелитополь (Запорожская область).

Также ранее сообщалось, что Генштаб уже провел несколько репетиций возможного весеннего контрнаступления на россиян. Они охватывали различные сценарии развития событий на поле боя. Один из них - обязательно применят против войск РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: