Пропагандисты считают, что в приоритете ВСУ окажется Бердянск-Мелитополь в Запорожской области или Мариуполь-Волноваха в Донецкой области.

Российские провоенные "блогеры" всерьез анализируют, где Украина ударит в ходе анонсируемого контрнаступления.

В отчете Института изучения войны сообщается, что рашисты обеспокоены возможностями ВСУ, так как в настоящее время все ударные подразделения РФ связаны в Бахмуте.

Пропагандисты считают, что в приоритете украинских сил окажутся юг-восток по линии Бердянск-Мелитополь в Запорожской области или Мариуполь-Волноваха в Донецкой области.

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Некоторые рашистские "блогеры" утверждали, что ВСУ обладают достаточной мощью для проведения контрнаступления либо в другом районе на юге Украины или вдоль линии Купянск-Сватово в Харьковской области.

Кроме того, российские пропагандисты признали, что сейчас ВСУ "перемалывают" лучшую пехоту российских войск вокруг Бахмута, чтобы уменьшить способность оккупантов противодействовать приближающемуся контрнаступлению. "Блогеры" утверждают, что на юге у них самая слабая оборона.

Однако среди них есть те, кто считает, что под удары ВСУ попадет также Керченский мост, как это было с Антоновским мостом под Херсоном. Пропагандисты призывают командование немедленно разработать средства борьбы с БПЛА для защиты критически важных наземных рубежей, соединяющих Крым с Россией.

Бои за Бахмут и подготовка к контрнаступлению – главное

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Бахмут. Вместе с тем РФ ведет атаки на еще четырех направлениях - Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Несмотря на сосредочения основных усилий на Бахмутском направлении, оккупанты ровняют города с землей, поскольку не могут выбить украинских военных.

Вместе с тем, по утверждению самих защитников, ситуация в Бахмуте контролируемая. До этого в ВСУ беспокоялись из-за угрозы полного окружения российскими оккупантами.

Вместе с тем не утихают разговоры о новом контрнаступлении ВСУ. Министр обороны Алексей Резников в марте заявил, что Украине потребуется несколько месяцев на подготовку. А вот руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что решающая и последняя битва в этой войне состоится весной 2023 года.

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