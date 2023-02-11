Если Украина сможет расколоть российские силы, это существенно ослабит контроль России над оккупированной частью Херсонской области.

Наиболее вероятным направлением нового контрнаступления Вооруженных Сил Украины является Мелитополь в Запорожской области.

Как пишет The New York Times, Украина имеет ограниченные перспективы продвижения на Донбассе, где у России есть укрепленные позиции и созданы линии поставок с 2014 года. Чтобы где-то продвинуться, украинским военным нужно сдержать наступление оккупантов и сохранить войска и технику.

В связи с этим аналитики считают, что наиболее перспективное направление контрнаступления Украины – на юге. Там значительная часть оккупированных территорий находится в радиусе действия ракет HIMARS, из-за чего захватчики переместили свои склады боеприпасов, командные центры и другие важные припасы дальше от линии фронта.

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В таких условиях Мелитополь выглядит очевидной целью для наступления ВСУ. Кроме того, город расположен на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии. Это делает его критическим для снабжения войск РФ на юге.

По мнению издания, если Украина сможет расколоть российские силы, это существенно ослабит контроль России над Херсонской областью. Без снабжения с востока российское подкрепление может прибыть только через Крым. Однако это намного дольше, а путь снабжения находится в радиусе действия ракет HIMARS.

Несмотря на это, двигаться вперед ВСУ будет сложно. По всей линии фронта РФ построила оборону, а ее самая густая сеть окопов и противотанковых ловушек расположена именно вокруг Мелитополя.

"Поэтому Киев надеется, что Запад предоставит быстро артиллерию большей дальности, которая позволит его силам вновь поднять позиции России, как это было, когда ВСУ отбили часть юга с Херсоном включительно в ноябре 2022 года. На этот раз Украина хочет заставить Россию догадываться, где и когда она может нанести удар", — пришли к выводу в NYT.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления и дождаться поставки новой техники.

Однако аналитики Института изучения войны уверены, что ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупирован Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

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