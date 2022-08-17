У оккупантов просто не хватает денег на всех желающих получить выплаты, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В захваченном Северодонецке Луганской области российские оккупанты создают дополнительные проблемы, чтобы не выплачивать жителям так называемые "соцвыплаты" самопровозглашенной "ЛНР".

Псевдоомбудсмен "республики" Виктория Сердюкова утверждала, что жители Северодонецка не могут получить соцвыплаты" и "пенсии", поскольку не хватает документов, потому что их якобы "уничтожили" Вооруженные силы Украины, написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Но мы понимаем, что у оккупационной власти просто не хватает денег на всех желающих. Поэтому даже перед так называемым "референдумом" они не могут выполнить обещания. Кстати, разного типа заявления оккупанты принимают исключительно с названиями улиц, действительными до 2014 года", - отметил чиновник.

Напомним, российские захватчики вторглись на часть Луганской и Донецкой областей весной 2014 года и поддержали боевиков, которые создали самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".

Рано утром 24 февраля оккупационная армия РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Противники, в частности, осуществляли массированные удары по Северодонецку, в городе очень много разрушений и жертв. Врагу удалось взять под контроль Северодонецк.

15 августа Сергей Гайдай сообщил, что жители города более месяца назад отдали свои персональные данные захватчикам в обмен на обещание восстановить жилье, однако никто даже не пришел, чтобы его обследовать.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что во многих многоэтажках Северодонецка пробита крыша, выбиты окна и нет некоторых стен.

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